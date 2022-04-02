Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BORUSSIA DORTMUND LEIPZIG MUHTEMEL İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Reus, Reyna, Hazard; Haaland.
Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Haidara, Angelino; Olmo, Nkunku; Silva.
BORUSSIA DORTMUND - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund ile Leipzig arasında oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.