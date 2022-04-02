Borussia Dortmund Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Dortmund Leipzig CANLI İZLE

Borussia Dortmund Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Dortmund Leipzig CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 28. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip bu maçı kayıpsız geçip liderliği zorlamak istiyor. Leipzig ise yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Borussia Dortmund Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:32