Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor 28. hafta maçında Union Berlin ile Köln kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Union Berlin, topladığı 38 puanla 9. sırada yer alıyor. 40 puan toplayan Köln ise 7. sırada bulunuyor.
UNION BERLIN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak Union Berlin - Köln maçı 1 Nisan Cuma günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
UNION BERLIN - KÖLN MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin: Ronnow; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Oczipka, Khedira, Trimmel; Promel, Becker, Haraguchi; Awoniyi
Köln: Schwabe; Ehizibue, Kilian, Hubers, Hector; Thielmann, Ljubicic, Ozcan; Uth; Modeste, Andersson