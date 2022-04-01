Union Berlin - Köln maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Union Berlin Köln maçı CANLI İZLE

Union Berlin - Köln maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Union Berlin Köln maçı CANLI İZLE

Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Köln karşı karşıya gelecek. Peki, Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Union Berlin - Köln maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 11:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 11:58