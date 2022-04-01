İngiltere Championship'te heyecan tüm hızıyla sürüyor 40. hafta maçında Hull City ile Huddersfield kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Hull City, topladığı 41 puanla 20. sırada yer alıyor. 63 puan toplayan Huddersfield ise 4. sırada bulunuyor.
HULL CITY - HUDDERSFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Championship'in 40. haftasında oynanacak Hull City - Huddersfield maçı 1 Nisan Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HULL CITY - HUDDERSFIELD MUHTEMEL 11'LER
Hull City: Ingram; Jones, McLoughlin, Greaves; Coyle, Smallwood, Honeyman, Elder; Lewis-Potter; Forss, Eaves
Huddersfield: Nicholls; Turton, Pearson, Lees, Toffolo; Thomas, Russell, O'Brien, Holmes; Koroma, Ward
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