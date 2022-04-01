2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki; 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası'na gidecek ülkeler hangileri? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İŞTE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK TAKIMLAR
Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:
1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda
📺 2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 Dünya Kupası grup aşamasının kura çekimi 1 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak kıra çekiminin TSİ 17.00'de başlaması bekleniyor.
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA❓
21 Kasım 2022'de başlayacak 2022 Dünya Kupası'nda her gün 4 maç oynanacak. Gruplar aşamasının 12 günde tamamlanacağı şampiyonada 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.
Dünya Kupası'na uzanacak takım ise 18 Aralık'ta oynanacak final sonrası belli olacak. Final mücadelesi 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda yapılacak.