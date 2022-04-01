2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Dünya Kupası kura çekimi CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar ve play-off maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvaya gidecek takımlar da belli oldu. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası kurasının ne zaman çekileceğini merak etmeye başladı. Peki; 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası'na gidecek ülkeler hangileri? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 17:30