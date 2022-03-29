Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki gün süren 27. ECA Genel Kurulu'nda, ekonomik istikrar, UEFA organizasyonlarının formatında yapılacak değişiklikler ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının futbola yansımaları konularında görüşmeler yapıldı.
UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi ve Finansal Fair Play...
UEFA'nın, kulüpler arasındaki ekonomik farklılıkları dengeleyebilmek adına harcama limitlerini her yıl kademeli olarak düşürmeyi planladığı ifade edildi. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak format değişikliğine de destek verdiğini belirtti. İşte detaylar...
Açıklamada, harcama kontrolü ve mali sürdürülebilirliği esas alan, ECA'nın da belirlenmesinde önemli rol oynadığı yürürlüğe girmesi planlanan fair play kurallarına, tam destek verileceği ifade edildi.
Avrupa basınında son dönemde yer alan haberlere göre UEFA'nın, kulüpler arasındaki ekonomik farklılıkları dengeleyebilmek adına harcama limitlerini her yıl kademeli olarak düşürmeyi planladığı iddia ediliyor. Finansal fair play uygulamasında yapılacak değişikliklerin ardından kulüplerin ilk olarak yıllık gelirinin yüzde 90'ınını harcamasına izin verilmesi ve zamanla bu oranın yüzde 70'e düşürülmesi bekleniyor. Oyuncu satışından elde edilen gelirin ise bu limite dahil edilmeyeceği öne sürülüyor.