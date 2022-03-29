SHOTA, ZAJC'TAN VAZGEÇMİYOR

Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi. Fenerbahçe'de son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.