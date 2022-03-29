Afrika Kupası finalinin ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır bir kez daha karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Senagal rakibini sahasında 1-0 mağlup ederek maçı uzatmalara taşıdı. Senegal rakibini penaltılarda 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini aldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi.



Mısır'ın kazandığı 1-0'lık ilk maçında rövanşında bu kez 90 dakika sonunda Senegal aynı skorla kazandı.



Senegal'in maçtaki tek golü 4. dakikada Hamdi Fathi'den (kendi kalesine) geldi.



Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, Senegal rakibini penaltılarda 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini aldı.



Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 70. dakikada oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu penaltı atışlarında bir penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir forması giyen Trezeguet ise maça ilk 11'de başladı ve 70. dakikada kenara geldi.



Bu arada penaltı atışları sırasında Senegalli taraftarlar, Mısırlı futbolculara lazer tuttu.