Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Nijerya Gana maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Nijerya Gana maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Gana karşı karşıya gelecek. Peki, Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Nijerya - Gana maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022- 14:30