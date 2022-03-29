2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cezayir ile Kamerun kozlarını paylaşacak.
Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Cezayir - Kamerun maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Cezayir - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CEZAYİR - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Cezayir - Kamerun maçı 29 Mart Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak. Cezayir - Kamerun maçının yayıncısı bulunmuyor.
CEZAYİR - KAMERUN MUHTEMEL 11'LER
Cezayir: Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Balogun, Bassey; Onyeka, Aribo; Lookman, Iheanacho, Dennis; Osimhen
Kamerun: Wollacott; Mensah, Amartey, Djiku, Odoi; Partey, Baba, Kudus; J. Ayew, Afena-Gyan, A. Ayew