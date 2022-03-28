Türkiye İtalya maçı öncesi Bonucci'den Merih Demiral sözleri!

Türkiye - İtalya maçı öncesi Leonardo Bonucci açıklamalarda bulundu. Bonucci, "Merih Demiral, çok sevdiğim, harika bir insan. Aynı şekilde muhteşem profesyonel. Atalanta'ya gitmekle doğru yaptı, kendisini geliştirmek için oynaması gerekiyor. Öyle bir tercih yaptı. Olumlu bir insan, hayata pozitif bakıyor, enerji dolu. Onu görünce sarılacağım ama maç başladıktan sonra rakip olacağız" diye konuştu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 23:25