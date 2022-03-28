Real Madrid'e Eden Hazard şoku!

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan Eden Hazard'ın başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Belçikalı futbolcu sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 20:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 20:21