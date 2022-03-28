Real Madrid'e Eden Hazard şoku!
Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan Eden Hazard'ın başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Belçikalı futbolcu sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 20:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 20:21
Tecrübeli oyuncu, 2019'da transfer olduğu Real Madrid'de tam 14 kez sakatlık yaşarken toplamda 500 gün takımdan ayrı kaldı.
Eden Hazard bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterd