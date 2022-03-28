Gazete Mancini'nin, "Gravina (federasyon başkanı) ile tekrar nereleri geliştirebiliriz diye konuşacağım. Hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordum. İkincisi için hala zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.