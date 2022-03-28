EURO 2020'yi Roberto Mancini yönetiminde şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı büyük bir sürprize imza atarak 2022 Dünya Kupası bileti alamadı.
Flaş Mancini iddiası! İtalya Milli Takımı'ndan ayrılacak mı?
Son Avrupa Şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erkenden veda etti. Bu mağlubiyet sonrası İtalya Milli Takımı'ndan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, İtalyan çalıştırıcı için ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 15:30
Elemelerin yarı final play-off'unda Kuzey Makedonya ile karşılaşan İtalya, rakibine 1-0 yenilerek Katar'a gitme şansını yitirdi.
Taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan milli takımda, teknik direktör Mancini'nin geleceği tartışma konusu olmuştu.