2003'te Yeni Zelanda'ya giden Herdman burada federasyonda bazı görevlerde bulundu. 2006 yılında Yeni Zelanda Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İngiliz çalıştırıcı, 2011'e kadar bu görevi yürüttü. Herdman yönetimindeki Yeni Zelanda, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele etti.