Kanada, 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşıyor. 2022 Dünya Kupası için Katar biletini cebine koyan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'li Kanada'da teknik direktör John Herdman futbol tarihine geçti.
Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in teknik direktörü Kanadalı John Herdman tarihe geçti!
Kanada Milli Takımı, Jamaika'yı 4-0 yenerek 36 yıllık aranın ardından dünya kupasına katılmaya hak kazandı. Katar'da gerçekleşecek olan turnuvada sahne alacak olan Kanada'da, teknik direktör John Herdman futbol tarihine geçti. İşte Beşiktaşlı futbolcular Atiba ve Larin'in de hocalığını yapan Herdman'ın müthiş başarısı...
46 yaşındaki İngiliz teknik direktör, hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'na katılım sağlayan ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.
2003'te Yeni Zelanda'ya giden Herdman burada federasyonda bazı görevlerde bulundu. 2006 yılında Yeni Zelanda Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İngiliz çalıştırıcı, 2011'e kadar bu görevi yürüttü. Herdman yönetimindeki Yeni Zelanda, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele etti.