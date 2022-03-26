İrlanda ile Belçika hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, İrlanda - Belçika maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, İrlanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
İRLANDA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İrlanda - Belçika maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
İRLANDA - BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER
İrlanda: Bazunu; Coleman, Duffy, Egan; Doherty, Cullen, Hendrick, McClean; Parrott, Robinson, Ogbene
Belçika: Mignolet; Boyata, Theate, Denayer; Saelemaekers, Vanaken, Tielemans, T. Hazard; Doku, Origi, Trossard