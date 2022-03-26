İngiltere - İsviçre maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE

İngiltere - İsviçre maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası İngiltere ile İsviçre, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İngiltere - İsviçre maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 11:00