İngiltere ile İsviçre hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, İngiltere - İsviçre maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere - İsviçre maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
İNGİLTERE - İSVİÇRE MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Pickford; Walker-Peters, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane
İsviçre: Kobel; Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic