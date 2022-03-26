Hollanda - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hollanda - Danimarka maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası Hollanda ile Danimarka, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Hollanda - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hollanda - Danimarka maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hollanda ile Danimarka hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Hollanda ile Danimarka maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Hollanda ile Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

HOLLANDA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Danimarka maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak. Hollanda - Danimarka mücadelesi S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - DANİMARKA MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Danjuma

Danimarka: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Larsen

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