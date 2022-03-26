Almanya ile İsrail hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Almanya - İsrail maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Almanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
ALMANYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - İsrail maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak. Almanya - İsrail maçının yayıncısı bulunmuyor.
ALMANYA - İSRAİL MUHTEMEL 11'LER
Almanya: Neuer; Henrichs, Rüdiger, Ginter, Raum; Neuhaus, İlkay; Draxler, Musiala, Sane; Werner
İsrail: Marciano; Dgani, Bitton, Menahem; Dasa, Avraham, Peretz, Davidzada; Natkho, Solomon, Dabbur