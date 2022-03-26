Almanya - İsrail maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Almanya - İsrail maçı CANLI İZLE

Almanya - İsrail maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Almanya - İsrail maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası Almanya ile İsrail, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Almanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Almanya - İsrail maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 11:00