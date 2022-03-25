2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Nijerya kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Gana, topladığı 13 puanla grubu lider tamamladı. C Grubu'nda yer alan Nijerya ise rakibiyle aynı puanı toplayarak grubu zirvede noktaladı.
GANA - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Gana - Nijerya maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 22.30'de başlayacak. Gana - Nijerya maçının yayıncısı bulunmuyor.
GANA - NİJERYA MUHTEMEL 11'LER
Gana: Wollacott; Mensah, Amartey, Djiku, Yiadom; Partey, Wakaso; Paintsil, Kudus, Antwi-Adjei; Wriedt
Nijerya: Uzoho; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Aina; Onyeka, Aribo; Lookman, Iheanacho, Dennis; Osimhen