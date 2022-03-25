Gana - Nijerya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Gana - Nijerya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Gana - Nijerya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Gana - Nijerya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Nijerya karşı karşıya gelecek. Peki, Gana - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gana - Nijerya maçıyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 09:45