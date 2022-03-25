Fransa - Fildişi Sahili maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fransa - Fildişi Sahili maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası Fransa ile Fildişi Sahili hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fransa - Fildişi Sahili maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Dünya Kupası Elemeleri sürerken Fransa - Fildişi Sahili ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Fransa - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

⚽FRANSA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Fransa - Fildişi Sahili maçı 25 Mart Cuma günü saat 23.15'te oynanacak. Maç, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.