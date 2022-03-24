Moldova - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova sahasında Kazakistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Moldova - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Moldova - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova ile Kazakistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Moldova - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Kazakistan maçı 24 Mart Perşembe günü saat 20:00'te oynanacak.