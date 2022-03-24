Avustralya - Japonya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Avustralya - Japonya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Avustralya - Japonya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Avustralya - Japonya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Avustralya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Peki, Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avustralya - Japonya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 10:00