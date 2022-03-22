Euro 2028 için kimin ev sahipliği yapacağı futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Çarşamba gününe kadar başvuru dosyalarını göndermesi gereken ülkelerden sadece Birleşik Krallık ve İrlanda'nın başvurularının hazır olduğu biliniyor. Peki, Euro 2028'e hangi ülke ev sahipliği yapacak? İşte ayrıntılar...

İngiliz basınından The Times'ın yaptığı habere göre; Birleşik Krallık ve İrlanda ortak adaylığı Euro 2028'in ev sahipliğini yapmaya hazırlanıyor.

Öyle ki, çarşamba günü sonuna kadar aday ülkelerin UEFA'ya başvuru dosyalarını göndermeleri gerekiyorken şu ana kadar sadece Birleşik Krallık ve İrlanda ortaklığı başvuruya hazır.

Daha önce Türkiye ve Rusya'nın da turnuva ev sahipliği için başvuru yapabileceği iddia edilmişti.

Birleşik Krallık ve İrlanda'nın turnuva ev sahipliğini resmen üstlenmesi durumunda turnuvaya ev sahibi statüsü ile otomatik katılacak takımlar konusunda ne olacağı ise henüz belirsiz. Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, İskoça, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin milli takımlarından hangilerinin otomatik olarak katılacağı merak konusu.

24 yerine 32 takımın katılmasının beklendiği Euro 2028'in ev sahibi 5 Nisan'da açıklanacak.