Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "lime daha liste geldiği zaman aynen gazetede yazacağım. Çünkü aşağıdan genç hakemlerin istikbal vadedenlerin, hakemliği sevenlerin önü kapanıyor. Bu aile boyu listelerde görsel ve yazılı basının içinde de çalışan arkadaşlar var. Zaten hepsinin foyası meydaha çıktı işte. Ağlıyorlar." dedi.
Uzayıp giden tren yolları vardır. Şarkılar, şiirler yazılır uğruna. Türkiye'deki hakemlik de aynen bu tren yolu gibidir uzar gider. Babadan oğula doktor olur da mühendis olur da neden hakem olmasın tezini yayıyorlar; haklılar da neden olmasın? Ama şu listeye baktığınız zaman neredeyse bütün akraba hakemliğin içinde. Bu akrabalardan hakemliği biten gözlemci oluyor, gözlemciliği biten mentörlük yapıyorlar; MHK'lere giriyorlar. Yani uzayıp gidiyor. Dostun kardeşin varsa kabiliyetliyse olsun, babasından iyi hakem olan da var ama yıllardır böyle rezillik olmaz. Organizasyonun büyüklüğüne bakın. Ahbap çavuş ilişkisi olanlar üst kademelerde, eşek gibi çalışıp imtihandan geçenler aşağıda kalıyorlar. Öyle şeyler kulağıma geliyor ki inanasım gelmiyor. Belki birgün onları da yazarım. Diyorlar ki bunun zamanı mıydı? Evet zamanıydı. Eksik mi, evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet... Bir yerden başlayacaksınız. Bunların içinde kabiliyetliler var kabiliyetsizler var ayıklayacaksınız. Çürük elmalar çıkabilir. Çünkü o çürükleri temizlemezseniz diğerlerini de çürütürler. Ben bu cümleyi Milliyet gazetesinde yazdığım için o zamanki komite bana 1 yıl ceza verdi. Maç satanlar bu cezayı yemedi. Aslında bu liste daha uzayacak. Bu daha bazı bölgelerden gelen listeler. Bazılarından listeler gelmedi. Bakınız hakemliğin içinde grup kuranlar, bir yerde TFF'yi tehdit edenler, bazı yerlerde 'komiteye gelirsem size sağlam hakem vereceğim' diyenler (demek ki onlar da biliyor çürüğü) yani nerden bakarsan bak hakemlikte kokuşmuşluk var. Temizlendi mi hayır. Kurunun yanında yaş yanar mı, evet. Elime daha liste geldiği zaman aynen gazetede yazacağım. Çünkü aşağıdan genç hakemlerin istikbal vadedenlerin, hakemliği sevenlerin önü kapanıyor. Bu aile boyu listelerde görsel ve yazılı basının içinde de çalışan arkadaşlar var. Zaten hepsinin foyası meydaha çıktı işte. Ağlıyorlar..