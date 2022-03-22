Erman Toroğlu: Hepsinin foyası meydana çıktı

Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "lime daha liste geldiği zaman aynen gazetede yazacağım. Çünkü aşağıdan genç hakemlerin istikbal vadedenlerin, hakemliği sevenlerin önü kapanıyor. Bu aile boyu listelerde görsel ve yazılı basının içinde de çalışan arkadaşlar var. Zaten hepsinin foyası meydaha çıktı işte. Ağlıyorlar." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 06:40