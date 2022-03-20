İspanya La Liga'nın 29. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Lider Real Madrid sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Zorlu mücadelden flaş bir skor çıktı. Barça, deplasmanda Real'i 4-0 mağlup etti. Katalanlar'a galibiyeti getiren golleri, Aubameyang (2), Araujo ve Torres kaydetti.

Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çaldı.

Kritik müsabakada kazanan taraf 4-0'lık skorla Barcelona oldu ve Bernabeu Stadyumu derin bir sessizliğe gömüldü. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Ferran Torres kaydetti.

BARÇA GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI!

Teknik direktör Xavi ile büyük bir ivme yakalayan Barcelona, İspanya La Liga'da galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Öte yandan bu 3 puanla Barça, ezeli rakibi Real Madrid'in 4 maçlık serisine son verdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 54'e yükseltti. Real Madrid ise 66 puanda kaldı.