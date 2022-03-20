Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında CSKA Moskova ile Rubin Kazan, VEB Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 5, 67 ve 86. (p) dakikalarda Yusuf Yazıcı, 11. dakikada Jean-Phillipe Gbamin, 24. dakikada Jesus Medina ve 26. dakikada Jorge Carrascal'ın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın tek golüyse 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.

Öte yandan Rubin Kazan, 44. dakikada Aleksandr Lomovitski ve 85. dakikada Silvije Begic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

CSKA Moskova bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.