SEZON SONU İÇİN İDDİA

Regnum.ru adlı site, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı sezon sonunda bonservisiyle satın alabileceğini iddia etti. Haberde CSKA Moskova Genel Müdürü Babaev'in sözlerine yer verildi. Babaev, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." dedi.