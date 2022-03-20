Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de istediği forma şansını bulamayan ve Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu.
A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı küllerinden doğdu! CSKA Moskova'dan flaş hamle
A Milli Takım'ımızın başarılı futbolcularından Yusuf Yazıcı, son dönemde Fransız ekibi Lille'de forma şansı bulamıyordu. Sezon sonuna kadar Rusya'dan CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf, burada kullerinden doğdu. Oldukça başarılı bir performans gösteren 25 yaşındaki futbolcu, dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. İşte ayrıntılar...
Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti. CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın daha başında ev sahibi ekip golleri peş peşe buldu.
Sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü 5. dakikada kaydetti. Bu golden sonra 68. dakikada sahneye çıkan Yusuf kendisinin ikinci, takımın 5. golünü kaydetti. 86'da milli futbolcu bu kez penaltıda sahnedeydi ve hat-trick yaparak maçın sonucunu belirledi.