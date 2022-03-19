Nantes 0-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Nantes 0-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Nantes'i 1-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren tek golü 41. dakikada Amadou Onana kaydetti. Burak Yılmaz, 74. dakikada oyuna dahil oldu. Zeki Çelik ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 01:00