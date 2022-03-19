Bayern Münih 4-0 Union Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçında Bayern Münih Allianz Arena'da Union Berlin ile karşılaştı. Ev sahibi takım rakibini 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Nianzou Kouassi, 45+1 ve 47. dakikalarda da Robert Lewandowski'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 22:33