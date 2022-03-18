Türk futbolunda deprem! Avrupa'da 1 takım eksildik

Türk futbolunu şoke eden bir gelişme yaşandı.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray, kendi sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 15'in dışında kaldı. Peki yeni sezonda Avrupa'da kaç temsilcimiz olacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 13:05