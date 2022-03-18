Sassuolo 4-1 Spezia (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kaan Ayhan attı Sassuolo farklı kazandı!

İtalya Serie A'da Sassuolo, sahasında Spezia ile kozlarını paylaştı. Ligin 30. haftasında oynanan karşılaşmayı Sassuolo, 4-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 48. dakikada Domenico Berardi, 78. dakikada Kaan Ayhan ve 81. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 23:02