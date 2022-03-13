Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Rennes maçı 13 Mart Pazartesi günü saat 19:05'de beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.