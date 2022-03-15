Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui'e milli takım sürprizi... Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, uzun bir aranın ardından yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı. İşte detaylar...

Galatasaraylı Omar'a kulübünün ardından milli takım kapıları da açıldı. Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, 14 ay sonra sahalara dönmesinin ardından yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı. 30 yaşındaki defans oyuncusu, takımının Slovakya ve Emrenistan ile oynayacağı özel maçların kadrosunda yer aldı.



NORVEÇ'LE 50. MAÇINA ÇIKACAK

Norveç Milli Takımı'nın sağ beki olan oyuncunun mart ayındaki maçlar için kadroya çağrılması bekleniyor. Norveç'te 49 maçı bulunan Omar bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımda 50. maçında boy göstermiş olacak.

İşte Norveç'in aday kadrosu: