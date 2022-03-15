Dünya devi Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon attığı gollerle birlikte 413 gole ulaşan yıldız forvet, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu ünvanına erişti. Bu ünvanı 411 golle elinde bulunduran Thiery Henry'yi 2 golle geçen Benzema, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte detaylar...

Real Madrid'in 19 Aralık 1987 doğumlu Fransız futbolcusu Karim Benzema attığı 413 golle Fransız futbolunun en golcü ismi oldu. 411 golle bu ünvanı elinde bulunduran Thierry Henry'yi geçen Fransız futbolcunun dur durak bilmeyen performansı futbol severler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Olympique Lyon altyapısında başlayan Benzema, gösterdiği performansla genç yaşta Real Madrid'in yolunu tuttu. Olympique Lyon'da 4 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu 1 kere de Fransız Kupa şampiyonluğu yaşayan Benzema bu başarılarla dünya devlerinin radarına girmişti.

REAL MADRİD KARİYERİ

2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Benzema, İspanyol ekipte sayısız başarılara imza attı. Real Madrid ile 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 kez La Liga şampiyonluğu, 4 kez İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 kezde İspanya Kral Kupa şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid ile 239 maçta gol atan Benzema, bu maçlarda toplamda 311 gole imza attı. Real Madrid Benzema'nın gol attığı 239 maçın 201'ini kazanıp, 23'ünde berabere kalıp 15'inde de mağlup olmuştur.

FRANSA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fransa milli takım kariyerinde 2015 yılında yaşanan skandal şantaj iddialarının ardından uzaklaştırılan Benzema, EURO 2020 ile milli formaya geri döndü. Eski Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena ile arasında yaşanan kaset skandalı sonrasında milli takımdan uzaklaştırılmıştı. EURO 2020'de takımın patronu Didier Deschamps yıldız golcüyü tekrardan takıma davet etmişti. Karim Benzema bu davetten sonra geçmişe sünger çekip milli takıma geri dönmüştü.

Bu sezon gollerini atmaya devam eden yıldız forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain eşleşmesinde de attığı gollerle takımının tur atlamasında etkili oldu.

Karim Benzema bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Süper Kupa maçlarında çıktığı 33 maçta 30 gol ve 12 asistle oynuyor.