Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Union Berlin ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da başlayacak olan Union Berlin - Stuttgart maçı Bein Sports MAX 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin: Ronnow; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Giesselmann, Haraguchi, Khedira, Promel, Trimmel; Becker, Awoniyi
Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito, Sousa; Endo, Karazor, Fuhrich; Tomas, Kalajdzic, Marmoush