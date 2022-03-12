Spezia - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Spezia sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Spezia - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Spezia - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Cagliari maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.