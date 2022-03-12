Roman Abramovich'e bir şok daha! Premier Lig yönetimi resmen açıkladı

İngiltere'de Rusya'ya karşı devam eden yaptırımlarda önemli bir karar daha alındı. Chelsea'nin sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, bugün Premier Lig tarafından resmi olarak İngiliz kulübünün yöneticisi olmaktan diskalifiye edildi.

İngiltere'de Rusya'ya karşı devam eden yaptırımlarda önemli bir karar daha alındı.

Chelsea'nin sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, bugün Premier Lig tarafından resmi olarak İngiliz kulübünün yöneticisi olmaktan diskalifiye edildi.

Bu kararla birlikte Abramovich'in bundan sonra Chelsea'nin mal varlıkları ve diğer faaliyetleri üzerinde bir etkinliği kalmamış oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Premier Lig'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"İngiltere Hükümeti tarafından yaptırımların uygulanmasının ardından, Premier Lig Kurulu, Roman Abramovich'i Chelsea Futbol Kulübü Direktörü olarak diskalifiye etti. Yönetim Kurulu'nun kararı, 31 Mayıs 2022'de sona eren ve hükümet tarafından verilen lisans şartlarında belirtildiği gibi, kulübün fikstürlerini çalıştırma ve oynama kabiliyetini etkilemez."