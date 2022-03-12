Montpellier - Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? (Montpellier - Nice maçı canlı izle)

Montpellier - Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? (Montpellier - Nice maçı canlı izle)

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Montpellier ile Nice karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Montpellier - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:17