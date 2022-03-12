Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Montpellier ile Nice karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Montpellier - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak olan Montpellier - Nice maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Montpellier: Omlin; Cozza, Esteve, Thuler; Souquet, Ferri, Chotard, Oyongo; Mollet, Savanier; Wahi
Nice: Benitez; Daniliuc, Todibo, Dante, Bard; Kluivert, Rosario, Lemina, Stengs; Gouiri, Dolberg