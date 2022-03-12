Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Hoffenheim sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 17:51
Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Hoffenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hoffenheim - Bayern Münih maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.