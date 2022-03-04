Real Madrid'in efsane sol bekleri arasında yer alan ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos, yeşil sahalara geri döndü. 48 yaşındaki Carlos, İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne United'la maça çıktı.

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane futbolularından Roberto Carlos, 48 yaşında yeşil sahalara geri döndü.

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivaspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlenen efsane isim, İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne United'la maça çıktı.