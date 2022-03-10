TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları 1 hafta ertelendi

TFF, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçarın 1 hafta kaydırıldığını açıkladı. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 13:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 13:42