Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 15:30