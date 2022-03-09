TRANSFER HABERLERİ - Cağlar Söyüncü dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı

Son dakika transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı savunma oyuncusunun dünya devine imza atacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 09:31