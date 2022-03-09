Leicester City'den ayrılma kararı alan Çağlar Söyüncü için Chelsea ile görüşmeler sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Cağlar Söyüncü dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı
Son dakika transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı savunma oyuncusunun dünya devine imza atacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Başarılı savunmacı Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.
Hürriyet'in haberine göre; Leicester City, milli oyuncunun gitmesine izin verecek.