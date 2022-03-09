Merkez Hakem Kurulu (MHK), aldığı kararla Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı.

Bu konuda TFF'ye eleştiriler artarken konuyla ilgili Nihat Özdemir açıklamada bulundu.

NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir."