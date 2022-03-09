FIFA'dan Ukrayna-Rusya kararı!

FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası paly-off eleme maçında İskoçya ile oynayacağı maçın ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. FIFA, bu karara olumlu dönüş yaparak Ukrayna-İskoçya maçının haziran ayına ertelendiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 10:23