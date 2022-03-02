Futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko Rusya - Ukrayna savaşında hayatını kaybetti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Karpaty Lviv genç takımında oynayan 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'de forma giyen 25 yaşındaki Dmytro Martynenko'nun Rusya saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Futbol camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.