UEFA'dan Marsilya'ya Ermenistan yanlısı pankart cezası!

UEFA, Fransa Ligi takımlarından Olimpik Marsilya'ya Ermenistan yanlısı pankart nedeniyle ceza verildiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta iki takım arasında oynanan maçta çıkan olaylar ve açılan provokatif pankart nedeniyle Olimpik Marsilya'ya 44 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 01:52