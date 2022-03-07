Pogba hangi takıma gidecek? Juventus, Real Madrid ve Paris Saint Germain...

İtalyan devi Juventus eski futbolcusu Pogba için harekete geçti. Fransız futbolcuyu 105 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine gönderen Torino temsilcisi Pogba'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Pogba ile Real Madrid ve Paris Saint Germain'in ilgilendiği belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın geleceği belli oluyor.



La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Juventus'un Paul Pogba ve menajeri Mino Raiola ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Torino ekibinin yıldız oyuncu yıllık 7.5 milyon Euro önerdiği ve bonuslara göre bu tutarın 10 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

Pogba'nın Manchester United kariyeri

Manchester United altyapısından yetiştikten sonra 2012 yılında Juventus'a transfer olan ve dört yıl sonra, 105 milyon Euro karşılığında Manchester'a dönen Paul Pogba, ikinci Manchester United döneminde İngiltere Lig Kupası (2) ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.



Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen 28 yaşındaki oyuncu, süre aldığı 20 maçta 1 gol ve 8 asist kaydetti.



Paul Pogba ile hangi takımlar ilgileniyor?

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde, Manchester United'la henüz sözleşme yenilemeyen Paul Pogba ile Real Madrid ve Paris Saint Germain'in ilgilendiği belirtilmişti