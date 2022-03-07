Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA), Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı burada kariyerlerini sürdüren futbolcularla ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı.
Ukrayna'daki oyuncular için; "Ukrayna kulüplerinde oynayan yabancı futbolcular ve antrenörlerin sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Rusya'daki oyuncular için ise; "Rusya'da oynayan yabancı futbolcular ve antrenörler ile Rus kulüpleri arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmazsa tek taraflı fesih hakkı olacaktır. Fesih 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacaktır." denildi.