Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA), Ukrayna ve Rusya'daki oyuncularla ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı. FIFA, Ukrayna'daki oyuncular için sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığını; Rusya'daki oyuncular için ise 30 Haziran 2022'ye kadar fesih yapabileceğini duyurdu.

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA), Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı burada kariyerlerini sürdüren futbolcularla ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı.

Ukrayna'daki oyuncular için; "Ukrayna kulüplerinde oynayan yabancı futbolcular ve antrenörlerin sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'daki oyuncular için ise; "Rusya'da oynayan yabancı futbolcular ve antrenörler ile Rus kulüpleri arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmazsa tek taraflı fesih hakkı olacaktır. Fesih 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacaktır." denildi.