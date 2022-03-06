Fenerbahçe U19 ile Trabzonspor U19 takımı kozlarını paylaştı. Zorlu maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet golleri, Emir Ortakaya ve Umut Yaşar Keçeci’den geldi. Konuk takımın tek sayısını ise Veysel Sönmezsoy kaydetti.

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 20 maçta 44 puana ulaştı. Trabzonspor ise 40 puanda kaldı.