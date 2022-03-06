İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Ligde zirvede yer alan Manchester City, derbide Manchester United'ı sahasında konuk edecek.
MANCHESTER UNITED'DA RONALDO ŞOKU!
Kırmızı Şeytanlar'da eksikler can sıkıyor. Manchester United'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ve Luke Shaw sakatlıkları nedeniyle dev derbide forma giyemeyecek.
CITY'DE RUBEN DIAS YOK
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Ruben Dias'ın 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.
MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Ligde 66 puanla ilk sırada yer alan Manchester City ile 47 puanla dördüncü sırada yer alan Manchester United karşılaşması 6 Mart Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Dev maçı S Sport canlı olarak yayınlayacak.